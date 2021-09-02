Военный эксперт прокомментировал беспокойство США по поводу авианосца «Адмирал Кузнецов»

В США из космоса увидели 12 пусковых труб, размещенных на палубе российского авианосца «Адмирала Кузнецова». По мнению американских журналистов издания The National Interest, это довольно странно, ведь на Западе давно отказались от мощного ударного оружия на крейсерах. Реакцию американцев прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, написало РИА ФАН.

«Пусть американцы переживают по поводу Афганистана или визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Я не знаю, что они там увидели из космоса. В любом случае никто и ничего им не скажет по поводу того, что будет установлено на „Адмирале Кузнецове“. К тому же сегодня у России есть более современные системы — например, ракеты „Циркон“», — сообщил эксперт.

Дандыкин отметил, что крейсер в последнее время стал терпеть частые поломки и выпускать черный дым, который так беспокоит Запад. Однако, по его словам, после капитального ремонта «Адмирал Кузнецов» будет ходить еще как минимум 10 лет. Тогда все насмешки США в адрес авианосца резко прекратятся.