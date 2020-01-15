    15 января 2020, 16:23

    Военный эксперт прокомментировал атаку Израиля на авиабазу в Сирии

    Ольга Ситникова

    Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заявил, что Израиль стремится подорвать влияние Ирана при помощи атаки на авиабазу в Сирии. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    «Иран находится там по приглашению законного правителя, поэтому закономерно мы можем видеть удары по союзным силам на территории Сирии, на территории Ирака. Все это происходит в контексте нарастающего конфликта между США и Ираном, и Израиль в данном случае пытается реализовать свои цели. Удары по территории иранских баз в ближневосточных странах иранское влияние лишь укрепляет», — пояснил Рожин.

    По словам эксперта, Соединенные Штаты создают нестабильность в ситуации на Ближнем Востоке. Американские власти вызвали кризис в Ираке и других странах.

    «Разумеется, если Иран и другие страны смогут выдавить США с Ближнего Востока, то регион от этого только выиграет», — резюмировал Рожин.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что ракетная атака по американским и коалиционным силам оказалась успешной.