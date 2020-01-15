Военный эксперт прокомментировал атаку Израиля на авиабазу в Сирии

«Иран находится там по приглашению законного правителя, поэтому закономерно мы можем видеть удары по союзным силам на территории Сирии, на территории Ирака. Все это происходит в контексте нарастающего конфликта между США и Ираном, и Израиль в данном случае пытается реализовать свои цели. Удары по территории иранских баз в ближневосточных странах иранское влияние лишь укрепляет», — пояснил Рожин.

По словам эксперта, Соединенные Штаты создают нестабильность в ситуации на Ближнем Востоке. Американские власти вызвали кризис в Ираке и других странах.

«Разумеется, если Иран и другие страны смогут выдавить США с Ближнего Востока, то регион от этого только выиграет», — резюмировал Рожин.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что ракетная атака по американским и коалиционным силам оказалась успешной.