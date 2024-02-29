Мир 29 февраля 2024, 16:29 Военный эксперт Прохватилов назвал межконтинентальные ракеты «Сармат» оружием, способным поражать западные цели

Читать 360tv в

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран.

По словам эксперта, к такому оружию относятся новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Американская ПРО к ним не готова.

Реклама

«Кроме того, президент назвал ракету неограниченной дальности „Буревестник“ с ядерным движком. Вот об этом идет речь в первую очередь», — сказал ученый.

Аналогов «Сармата» или «Буревестника» в странах Запада на данный момент не существует, добавил Прохватилов.