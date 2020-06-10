Военный эксперт: программа США по созданию ледоколов не несет угрозы
Создание в Америке ледоколов не опасно для Арктики и Антарктики, потому что Россия уже достаточно там закрепилась. Так считает военный обозреватель Александр Жилин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По его словам, «мы закрепились в Арктике основательно», «ледоколы США ничего принципиально решить не могут».
«В данном случае я не вижу в этих трех ледоколах какой-либо угрозы. При помощи них американцы не захватят Арктику», — уточнил эксперт.