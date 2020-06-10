Военный эксперт: программа США по созданию ледоколов не несет угрозы

По его словам, «мы закрепились в Арктике основательно», «ледоколы США ничего принципиально решить не могут».

«В данном случае я не вижу в этих трех ледоколах какой-либо угрозы. При помощи них американцы не захватят Арктику», — уточнил эксперт.