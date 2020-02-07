Военный эксперт призвал «поставить на место» Израиль

Баранец отметил, что израильские самолеты не первый раз вторгаются в воздушное пространство Сирии.

«Я думаю, что пришло время и сирийским силам ПВО, и российским силам ПВО <…> Если хотя бы еще один еврейский самолет окажется в небе Сирии, он будет срублен. И что бы нам генералы ни говорили, что якобы начнется война между Сирией и Израилем, что начнется война между Россией и Израилем, — дорогие друзья, это все разговоры. Евреев надо поставить на место», — заявил эксперт.

Кроме того, Баранец назвал подобные операции израильской авиации «воздушным терроризмом».