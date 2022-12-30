Мир 30 декабря 2022, 07:32 Военный эксперт предрек Европе внутренний развал и гражданскую войну Военный аналитик Прохватилов: в Европе может начаться гражданская война из-за кризиса

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Энергетический и экономический кризисы могут вызвать в Европе волнения вплоть до гражданской войны. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

«Великобритания, которая вышла из Евросоюза, заинтересована в его максимальном ослаблении, как и США. Америка организовала весь энергетический кризис, заставив отказаться от дешевых российских нефти и газа», — считает он.

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По мнению собеседника издания, в дестабилизации социальной ситуации в Европе виноваты США. Именно их действия привели к удорожанию энергоресурсов и последующим веерным отключениям потребителей от электросети с целью экономии электроэнергии.

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Как результат — весь европейский бизнес и промышленность уйдут в США, считает аналитик.

«Начинается экономическая хаотизация. Это будет просто внутриевропейская гражданская война. Куда побегут европейцы? Не исключаю, что в Россию», — сказал Прохватилов.

При таком сценарии Европой будет руководить Турция, предположил военный эксперт. Он привел в пример Германию, где в каждом городе находятся мусульманские мечети, действующие за счет спонсорства турецких медресе, и сильно влияние организации «Серые волки» (турецкая молодежная организация ультраправых националистов). И таких турецких агентурных сетей по всей Европе много, заключил эксперт.

Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил, что кризис в Европе может остановиться при условии, если страны Евросоюза откажутся снабжать Украину оружием и заключат с Россией взаимовыгодные соглашения в сфере энергетики.