Мир 15 февраля 2024, 14:22 Военный эксперт Подберезкин заявил, что Запад давит на страны ОДКБ

Читать 360tv в

Западные страны действуют на рубежах стран ОДКБ, реализуя тем самым сценарий давления. Об этом радио Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

По его словам, Запад ищет новые способы, чтобы усугубить ситуацию. В частности предпринимает попытки спровоцировать конфликты по всему периметру российских границ. При этом сами США и другие станы не планируют принимать в них непосредственное участие, цель — лишь отвлечь на них Россию. Кроме того, на станы-участницы ОДКБ давят также экономически, финансово и политико-дипломатически.

Реклама

«В том числе, совершенно беспардонное требование, скажем, в адрес киргизского парламента не трогать американские НПО и прочее. Вот это все совершенно очевидно происходит, и это давление будет усиливаться», — отметил эксперт.

Авторы: