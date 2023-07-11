Мир 11 июля 2023, 17:44 Военный эксперт Подберезкин: поставки ракет Украине могут сделать Францию прямым участником конфликта

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Власти Франции намерены увеличить поставки вооружения Украине и направить дальнобойные ракеты. Такие действия могут сделать Францию прямым участником конфликта, сообщил военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, теоретически страна может поставить ракеты с радиусом действия до 500 километров. Снаряды будут представлять угрозу для жизненно важных российских объектов.

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При этом Подберезкин добавил, что мало верит в возможность подобных поставок вооружения со стороны Франции.