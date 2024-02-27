Мир 27 февраля 2024, 18:35 Военный эксперт Перенджиев: хуситы могли ударить по подводным кабелям при помощи США

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США может быть выгодно использовать хуситов в своей геополитической игре и не исключено, что американцы помогают им. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев.

По его словам, хуситы представляют собой лишь военизированную группировку внутри Йемена, но Запад сознательно пытается раздуть их значимость. Более того, не исключено, что именно США снабдили их средствами для повреждения кабелей.

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«Вопрос в том, как они эти кабели перерезали и какими средствами. Складывается впечатление, что хуситы — это какой-то инструмент в серьезной геополитической и геоэкономической игре. Вполне возможно, что сама угроза хуситов не вредит США, может, даже наоборот», — заявил эксперт.

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