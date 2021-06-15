Военный эксперт перечислил действия России в случае вступления Украины в НАТО

Военный эксперт Виктор Баранец предположил, как поступит Россия при вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, страна предпримет четыре основных шага. Во-первых, разместит военные базы на Кубе. Во-вторых, то же самое Россия сделает на территории Венесуэлы.

Кроме того, правительство начнет более активно сотрудничать с Ираном, а также с Северной Кореей. Например, заключит с государствами военно-технические договоры.

«Даже эти четыре шага будут острым штыком, который очень серьезно будет колоть жирный зад Америки и НАТО», — заявил Баранец.