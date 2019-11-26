  • Военный эксперт отверг предложение Сенцова вернуть атомную бомбу на Украину

    26 ноября 2019, 12:49

    Ольга Ситникова

    Военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин не согласился с предложением украинского кинорежиссера Олега Сенцова вернуть атомную бомбу Незалежной, сообщил сайт Ura.ru.

    По мнению эксперта, передача ядерного оружия на Украину приведет к шантажу.

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    «Вы думаете, они будут шантажировать Россию? Ни в коем случае. Они будут шантажировать богатые страны», — отметил Жилин.

    Обозреватель убежден, что Украина целится на насилие внутри собственного государства и в отношении остальных.

    Жилин добавил, что обычное вооружение и армия Украины нуждаются в порядке. По его словам, лишь в этом случае можно поднимать вопрос о ядерном оружии.

    Военный эксперт уточнил, что подобным заявлением Сенцов раскрыл свое незнание о большой стоимости обслуживания и модернизации атомного оружия.

    Ранее Олег Сенцов рассказал, что не понимает ни минских соглашений, ни «нормандского формата» и призвал передать Украине «их атомную бомбу».