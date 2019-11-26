Военный эксперт отверг предложение Сенцова вернуть атомную бомбу на Украину

По мнению эксперта, передача ядерного оружия на Украину приведет к шантажу.

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Подробнее

«Вы думаете, они будут шантажировать Россию? Ни в коем случае. Они будут шантажировать богатые страны», — отметил Жилин.

Обозреватель убежден, что Украина целится на насилие внутри собственного государства и в отношении остальных.

Жилин добавил, что обычное вооружение и армия Украины нуждаются в порядке. По его словам, лишь в этом случае можно поднимать вопрос о ядерном оружии.

Военный эксперт уточнил, что подобным заявлением Сенцов раскрыл свое незнание о большой стоимости обслуживания и модернизации атомного оружия.

Ранее Олег Сенцов рассказал, что не понимает ни минских соглашений, ни «нормандского формата» и призвал передать Украине «их атомную бомбу».