Военный эксперт отверг предложение Сенцова вернуть атомную бомбу на Украину
По мнению эксперта, передача ядерного оружия на Украину приведет к шантажу.
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружиеПодробнее
«Вы думаете, они будут шантажировать Россию? Ни в коем случае. Они будут шантажировать богатые страны», — отметил Жилин.
Обозреватель убежден, что Украина целится на насилие внутри собственного государства и в отношении остальных.
Жилин добавил, что обычное вооружение и армия Украины нуждаются в порядке. По его словам, лишь в этом случае можно поднимать вопрос о ядерном оружии.
Военный эксперт уточнил, что подобным заявлением Сенцов раскрыл свое незнание о большой стоимости обслуживания и модернизации атомного оружия.
Ранее Олег Сенцов рассказал, что не понимает ни минских соглашений, ни «нормандского формата» и призвал передать Украине «их атомную бомбу».