Военный эксперт оценил возможность открытого столкновения России и Турции

Баранец признал необходимым удар российских бомбардировщиков Су-24 по позициям террористов.

«Для того, чтобы хоть немного „припудрить“ их дымящиеся мозги, была вызвана наша авиация. Как-то же надо было хоть немного „остудить“ турок, а то они уже начали „закипать“ в Идлибе», — отметил полковник.

Несмотря на информацию о запросе Турцией поддержки партнеров по НАТО в сдерживании России, Баранец заявил, что взаимоотношения между странами пока идут в рамках дипломатического диалога.