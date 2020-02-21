Военный эксперт оценил возможность открытого столкновения России и Турции
Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец прокомментировал напряженность между Турцией и Россией в Сирии. Об этом сообщило «Радио КП».
Баранец признал необходимым удар российских бомбардировщиков Су-24 по позициям террористов.
«Для того, чтобы хоть немного „припудрить“ их дымящиеся мозги, была вызвана наша авиация. Как-то же надо было хоть немного „остудить“ турок, а то они уже начали „закипать“ в Идлибе», — отметил полковник.
Несмотря на информацию о запросе Турцией поддержки партнеров по НАТО в сдерживании России, Баранец заявил, что взаимоотношения между странами пока идут в рамках дипломатического диалога.