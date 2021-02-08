Военный эксперт оценил слова Кравчука о зеркальном ответе на провокации в Донбассе

«Нужно отметить, что они до этого преднамеренно отказались от механизма координации режима прекращения огня. Поэтому доказать, кто выстрелил первым, практически невозможно», — заметил военный эксперт.

По его словам, это позволяет Киеву обострять ситуацию под предлогом ответного огня. Кроме того, украинская сторона нацелена на дискредитацию Минских соглашений. В частности, есть идея их переписать и перенести переговоры в Польшу.

«Также можно сказать о том, что украинская сторона понимает и специально делает это так, что мы можем давать зеркальный ответ. И они на это рассчитывают», — добавил собеседник издания.