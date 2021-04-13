Военный эксперт оценил планы Америки направить военные корабли к России

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказался по поводу намерений американцнв направить свои военные суда к границам РФ. Его слова привел RT.

Подберезкин заявил, что необходимо с вниманием отнестись к словам заместителя главы МИД России Сергея Рябков, поскольку он является специалистом в данной области и верно отвечает на вопросы по военно-политическим темам.

«Американцы там всегда присутствуют: одно-два судна постоянно как бы щекочут нервы и усиливают напряженность — в этом заключается задача США. У них есть еще намерение создать своего рода натовский Черноморский флот вместе с прибрежными государствами. В этом смысле они хотят обеспечить Украине некую военно-морскую поддержку, потому что у Украины как такового флота не осталось. Американцы таким образом пытаются консолидировать военно-морскую мощь именно в северных районах Черного моря», — отметил специалист.

По его мнению, это довольно опасная провокация.