Военный эксперт отреагировал на возможные ошибки в украинских кораблях

«Что касается этого „чуда-юда“, то это, по сути, самоделки. Специалисты говорят, что там допущены грубейшие технологические ошибки, которые делают катер слишком тяжелым, и это ничем спасти нельзя. Может быть, отдать рыбакам, рыбинспекторам. Если допущены такие грубейшие нарушения, как толщина металла, плавучесть, если двигатель не тащит слишком тяжелый катер, то вы уже ничего не поделаете. Как о боевой единице, о таком корабле всерьез говорить не приходится», — отметил Баранец.

Эксперт убежден, что возможности военного судостроения на Украине оставляют желать лучшего.

«Это говорит об упадничестве военно-морской конструкторской мысли Украины, о том, что это уже не та страна, которая в свое время способна была делать авианосцы. Теперь Украина если и может делать, то только такой „комариный флот“», — подчеркнул он.

По мнению Баранца, Украина лишилась собственной судостроительной школы.

«Сегодня единственное, что может делать оборонный комплекс Украины по части военно-морских вооружений, — это небольшие суденышки, на которые они устанавливают разнокалиберные вооружения. Украинцы потеряли свою судостроительную школу, сейчас пришло новое поколение, которое делает это тяп-ляп. Пока еще кое-как работает судостроительный завод, который способен выпускать эти суденышки. Это суда патрульного типа, которые далеко в море не уходят», — добавил полковник в отставке.