Военный эксперт обозначил причины успехов Азербайджана в Нагорном Карабахе
Военный эксперт Константин Сивков заметил, что без помощи Анкары вооруженные силы Азербайджана не смогли бы так далеко продвинуться вглубь Нагорного Карабаха. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам специалиста, включение Турции осуществлялось по нескольким направлениям. Первое — воздушное прикрытие в качестве истребителей F-16. Второе — беспилотники, изрядное количество которых поставила Анкара. Третье — Турция обеспечила оперативное и тактическое управление азербайджанскими войсками.
«И четвертое — Турция перебросила в зону конфликта несколько тысяч боевиков из идлибского котла», — заключил Сивков.