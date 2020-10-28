Военный эксперт обозначил причины успехов Азербайджана в Нагорном Карабахе

По словам специалиста, включение Турции осуществлялось по нескольким направлениям. Первое — воздушное прикрытие в качестве истребителей F-16. Второе — беспилотники, изрядное количество которых поставила Анкара. Третье — Турция обеспечила оперативное и тактическое управление азербайджанскими войсками.

«И четвертое — Турция перебросила в зону конфликта несколько тысяч боевиков из идлибского котла», — заключил Сивков.