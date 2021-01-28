Военный эксперт объяснил заявление генсека НАТО о российской «агрессии»

Он считает, что подобные заявления связаны с проблемами внутри альянса. Поэтому они решили найти внешнего врага, на роль которого Россия, по их мнению, подходит.

«И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция. В ближайшие годы они собираются увеличить свое войско почти в два раза со всеми вытекающими отсюда расходами», — рассказал Дандыкин.