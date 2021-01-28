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    28 января 2021, 16:21

    Военный эксперт объяснил заявление генсека НАТО о российской «агрессии»

    Дарья Морозова

    Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об «агрессии» со стороны России. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он считает, что подобные заявления связаны с проблемами внутри альянса. Поэтому они решили найти внешнего врага, на роль которого Россия, по их мнению, подходит.

    «И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция. В ближайшие годы они собираются увеличить свое войско почти в два раза со всеми вытекающими отсюда расходами», — рассказал Дандыкин.