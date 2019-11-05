Военный эксперт объяснил, зачем Украине необходимы снайперские винтовки из Канады

Канадская компания продаст Украине снайперские винтовки за $770 тысяч Подробнее

Ранее в 2018 году СМИ сообщили, что владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму порядка 770 тысяч долларов.

«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине. Это откроет двери к расширению спектра сотрудничества», — сказал Боднар.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что в конфликте в Донбассе основным методом боевых действий стала снайперская стрельба с украинской стороны.

«Снайперы ВСУ ведут огонь по позициям ополченцев, в том числе прицельно — по известным в Донбассе командирам, такие случаи известны. Такой класс винтовок позволяет вести огонь с закрытых позиций на большую дистанцию — полтора-два километра. А, например, из винтовки McMillan был произведен рекордный выстрел, на три с половиной километра, это было в Ираке. То есть это достаточно грозное оружие. И понятно, что на Украине основной мишенью для такого оружия будут ополченцы Донбасса, а может быть, и мирные жители», — объяснил Алексей Леонков.

В свою очередь, Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину. Москва считает, что это приведет лишь к эскалации конфликта.