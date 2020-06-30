Военный эксперт объяснил, зачем США хотят купить С-400 у Турции

Эксперт не исключает, что желание США выкупить С-400 связано с целью изучения, а также для возвращения Анкары в русло военно-технического сотрудничества.

««Это означает и вернуть Турцию в русло натовской стратегии, которая в том числе подразумевает противодействие России», — заявил Мураховский.

Он считает, что на данный момент Турция выпадает из стратегии.

«Потихоньку выходит из строя, не в ногу шагает, начинает отклоняться от курса НАТО. Конечно, американцев это беспокоит», — пояснил военный эксперт.