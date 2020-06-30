Военный эксперт объяснил, зачем США хотят купить С-400 у Турции
Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», объяснил, почему США хотят выкупить С-400 у Турции. По его словам, это связано с желанием вернуть европейскую стратегию НАТО. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эксперт не исключает, что желание США выкупить С-400 связано с целью изучения, а также для возвращения Анкары в русло военно-технического сотрудничества.
««Это означает и вернуть Турцию в русло натовской стратегии, которая в том числе подразумевает противодействие России», — заявил Мураховский.
Он считает, что на данный момент Турция выпадает из стратегии.
«Потихоньку выходит из строя, не в ногу шагает, начинает отклоняться от курса НАТО. Конечно, американцев это беспокоит», — пояснил военный эксперт.