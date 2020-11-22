Военный эксперт объяснил, почему США вышли из Договора по открытому небу

Полковник в отставке и военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что США своим выходом из Договора по открытому небу хотят напрячь Россию. С воскресенья, 22 ноября, Америка больше не может наблюдать за военной деятельностью других стран — участников ДОН.

«Риски для России все время растут, нас все время пытаются напрячь каким-то способом. Идет к тому, чтобы русских нагнуть настолько, чтобы они сдались без войны. А если уж все-таки, не дай бог, придется что-то бросать в сторону друг друга, чтобы ничего с нашей территории до их территории не долетело», — рассказал он в интервью с Ura.ru.

По словам эксперта, американцы уже вышли из Договора по обеспечению безопасности противоракетной обороны и Договора по ракетам средней и меньшей дальности. На очереди, по мнению Тимошенко, выход США из договора по сокращению и ограничению наступательных операций.

Сегодня истекают шесть месяцев с даты публикации уведомления о выходе США из Договора по открытому небу. Причиной выхода стали якобы допущенные Россией нарушения договора. Все дело в том, что Россия отказалась летать вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. Однако Сергей Лавров объяснил, что эти страны не являются участниками договора.