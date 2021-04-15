Военный эксперт объяснил, почему США отказались направлять эсминцы к Крыму

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, почему США отказались направлять эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» в берегам Крыма, написал сайт «Политика сегодня».

Эсминцы, следовавшие к берегам Крыма и Одессы, совершили незапланированную остановку на острове Крит в Греции. Спустя время они вернулись на маршрут. Посольство США в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода кораблей через Босфор в Черное море.

Как считает Баранец, планы ВМС США изменились после телефонной беседы президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джозефа Байдена. В ходе разговоров американский лидер предложил провести двустороннюю встречу в одной из европейских стран. По мнению Баранца, этот дружественный жест теряет ценность на фоне появившихся предупреждений о новых санкциях для РФ.

«Тут с одной стороны посылают корабли, а сегодня из Белого дома орут, что приготовили новую партию санкций. В общем, идет какая-то нелогичная игра. Одна рука протягивает руку дружбы, а другая протягивает кулак. Вот этого мы не можем пока понять», — подчеркнул специалист.

Эксперт подчеркнул, что американские корабли нужны были Украине не столько для военных целей, сколько для имиджевых.