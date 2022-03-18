Военный эксперт объяснил, почему ни одна страна Европы не в состоянии противостоять России

Сегодня в Европе нет ни одной страны, способной противостоять России. Такое мнение выразил французский военный стратег Пьер Сервен в интервью изданию Der Spiegel.

«В Европе ни одна страна не способна одолеть Россию в случае прямого вооруженного конфликта. <…> Только у НАТО в целом есть на это достаточно сил», — сказал эксперт.

Он пояснил, что европейские страны годами надеялись только на НАТО в военном плане, при этом основные силы альянса состоят из американцев.

Сервен считает, что страны Европы не готовы к военным конфликтам, потому что они не вписываются в гедонистический образ жизни. Только во Франции и Великобритании, по его мнению, сохранилось осознание того, что за безопасность и свободу приходится порой расплачиваться человеческими жизнями.

Военный эксперт также отметил, что ситуация на Украине повлияла на позицию Германии, которая теперь готова вложить миллиарды евро в обороноспособность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что специальная операция России на Украине стала для НАТО «ударом тока» и придала деятельности альянса новый смысл.