Военный эксперт объяснил, почему не нужно бояться американскую «суперпушку» SLRC
По мнению журналистов американского издания Popular Mechanics, пушка SLRC сможет поражать цели на расстоянии 1850 километров. Этого, по их словам, достаточно, чтобы «обстреливать Москву» из Северного моря.
«Единственное возможное преимущество заключается в том, что снаряды SLRC будут не такими большими, но стрелять можно фактически на средней и малой дальности. То есть это подобие ракет, о котором американцы очень много говорят», — пояснил Юрий Кнутов.
По его мнению, у Штатов уже есть техника с большой точностью поражения — реактивная система залпового огня HIMARS. С помощью GPS-навигации она способна уничтожить объекты на расстоянии до 300 километров с точностью в пять метров.
«Поэтому я склоняюсь, что это в основном пиар-акция. Это такая игрушка, которая призвана показать на якобы супертехнологии, которыми обладают США перед выборами президента. С военной точки зрения, эта затея абсолютно бесполезна», — уточнил Кнутов.
Специалист заключил, что американская статья о новом вооружении была написана специально.