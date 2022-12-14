Мир 14 декабря 2022, 15:20 Военный эксперт объяснил, почему Америка все время нагнетает обстановку и пугает ядерным оружием Военный эксперт Александр Перенджиев: США пытаются оправдать свои агрессивные действия

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США продолжают пугать Россию непоправимыми последствиями, если РФ решится применить ядерное оружие. Военный эксперт Александр Перенджиев объяснил РИА ФАН, почему США постоянно угрожают России.

«В данном случае именно вот это нагнетание обстановки позволяет им, как говорится, держать в узде западное общественное мнение», — считает Перенджиев.

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По словам эксперта, у США есть определенная задача оправдать свое агрессивное поведение в мире для защиты своих интересов.

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