Мир 23 февраля 2023, 17:27 Военный эксперт назвал возможных исполнителей подрыва «Северных потоков» Военный эксперт Климов исключил участие «морских котиков» в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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На фоне всплывающих новых подробностей диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» эксперт по морскому минно-подрывному делу, капитан третьего ранга запаса Максим Климов выдвинул версию, что бойцы американского морского спецназа SEALs, более известные как «морские котики», не способны работать на таких глубинах. Об этом он рассказал газете «Взгляд».

Он напомнил, что на Западе еще со времен Первой мировой войны начали готовить водолазов-глубоководников, которых впоследствии привлекали для извлечения документов и оборудования с потопленных кораблей.

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«Это, например, успешно реализовывали англичане. Работа и подготовка таких водолазов существенно отличается от подготовки специализированного морского спецназа, так называемых „котиков“, — пояснил Климов.

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По его словам, «морские котики» работают относительно на малых глубинах и на суше, а для диверсий на «Северных потоках» требовались опытные водолазы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что занимающиеся расследованием диверсий на газопроводах Дания, Швеция и Германия пытаются замести следы, чтобы выгородить США.