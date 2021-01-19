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    19 января 2021, 13:24

    Военный эксперт назвал территориальные претензии Японии вызовом для всего мира

    Полина Петрова

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заявил, что территориальные претензии Японии по поводу Курильских островов являются вызовом для всего мира, информирует РИА ФАН.
    Военный эксперт назвал территориальные претензии Японии вызовом для всего мира

    Недавно премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в вопросе Курил необходимо поставить точку. По его словам, Токио интересует заключение мирного договора с Москвой. Вместе с тем он назвал основой японской внешней политики союзнические отношения с Вашингтоном. Простаков заметил в этих словах признаки агрессии, пишет сайт «Утро.ру».

    «Япония после распада СССР проводит активную и агрессивную политику в дипломатическом и информационном пространстве, пытаясь спровоцировать процесс какого-либо изменения статуса территории Курильских островов с конечной целью заполучить их», — уточнил специалист.

    Эксперт отметил, что японские власти иногда стараются давать обещания, которые не имеют возможности исполнить. Простаков напомнил, что принятые поправки к Конституции РФ указывают на запрет отчуждения территорий.