Военный эксперт назвал территориальные претензии Японии вызовом для всего мира

Недавно премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в вопросе Курил необходимо поставить точку. По его словам, Токио интересует заключение мирного договора с Москвой. Вместе с тем он назвал основой японской внешней политики союзнические отношения с Вашингтоном. Простаков заметил в этих словах признаки агрессии, пишет сайт «Утро.ру».

«Япония после распада СССР проводит активную и агрессивную политику в дипломатическом и информационном пространстве, пытаясь спровоцировать процесс какого-либо изменения статуса территории Курильских островов с конечной целью заполучить их», — уточнил специалист.

Эксперт отметил, что японские власти иногда стараются давать обещания, которые не имеют возможности исполнить. Простаков напомнил, что принятые поправки к Конституции РФ указывают на запрет отчуждения территорий.