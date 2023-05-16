Мир 16 мая 2023, 05:02 Военный эксперт назвал скрытую цель атак ВСУ на российские нефтебазы Полковник Тимошенко: ВСУ атакуют нефтебазы, чтобы лишить ВС РФ топлива Freepik

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Украина атакует российские нефтехранилища, чтобы лишить Вооруженные силы РФ топлива, заявил в беседе с Ura.ru военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Стремясь уничтожить содержимое нефтебаз, противник пытается обездвижить российскую армию.

«[Можно нанести дронами серьезные повреждения по нефтебазам], потому что там достаточно тонкостенная емкость, которая содержит топливо: соляр, бензин, масла. Если вы сожжете содержимое резервуаров, вы лишите противника возможности двигаться», — отметил полковник.

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Атака на подобные объекты обездвиживает войска на то время, пока не организуется хранение топлива в другом месте, пояснил Тимошенко.

Украинские боевики 14 мая нанесли удар по нефтебазе «Брянскнефтепродукт» в городе Клинцы Брянской области. Хранилища не были заполнены топливом, угрозы возгорания или утечки не было. Охранники обнаружили воронки между резервуарами. Предположительно, снаряды сбросили с беспилотников.