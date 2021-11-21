Военный эксперт назвал самое слабое место украинской армии

Военный эксперт оценил слабости украинской армии. Анатолий Кравчук отметил, что кадры там на данный момент нанимаются по принципу лояльности к действующим властям страны. Это вредит профессиональному уровню вооруженных сил.

В ВСУ нанимают кадры по принципу лояльности к руководству страны, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — отметил специалист в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее украинские СМИ провели опрос и сообщили, что в рядах ВСУ постепенно нарастает недовольство. Кроме того, отдельные подразделения могут заявить о 70% нехватки кадров личного состава. Многие военные после службы не готовы подписать новый контракт, они отказываются от дальнейшей работы. Респонденты посетовали на отсутствие у них мотивации, а о чувстве патриотизма и тем более о намерениях принять участие в реальных военных действиях вообще нет смысла говорить — все оно на нуле среди бойцов.

СМИ добавили, что со срочниками ситуация еще более плачевная. Они идут в армию, чтобы выполнять черную работу. Настоящей подготовки кадров нет, зато имеются подробные отчеты о проделанной работе для Минобороны Украины.