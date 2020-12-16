Военный эксперт назвал провокацией американскую статью о «Булаве»
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал материал Popular Mechanics о запуске ракет «Булава», в котором издание назвало событие «превью конца цивилизации». Об этом сообщило ИА Nation News.
Кнутов назвал статью провокацией. Он уточнил, что запуск ракет прошел в рамках учений, о котором были предупреждены другие страны.
«В Вашингтоне хорошо были информированы о предстоящих пусках ракет и использовали этот факт для раскручивания очередного витка антироссийской истерии», — подчеркнул он.