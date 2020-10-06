Военный эксперт назвал переброску террористов в Карабах немыслимым преступлением

«Мы имеем дело с тем, что запрещенный во всем мире законодательством терроризм используется [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым в качества оружия в войне против Армении», — отметил собеседник информагентства.

По его словам, это немыслимое преступление, поскольку никто и никогда не сможет контролировать боевиков полностью. Он добавил, что они зашли в зону конфликта, и жертвами будут не только Азербайджан и Армения, но и РФ.

«Мы не можем допустить, чтобы это было у границ РФ. И тем более не можем допустить, чтобы конфликт как-то перешел на нашу территорию», — обозначил эксперт.