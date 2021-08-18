Военный эксперт назвал минус американских танков «Абрамс»

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов в разговоре с Общественной службой новостей прокомментировал предложение польского генерала Богуслава Самола закупить для Польши американские танки. Кнутов рассказал, в чем минус танков США, о которых идет речь.

Самол сказал, что польские танки уступают в мощности российским и предложил для усиления польского вооружения закупить американские танки «Абрамс».

Кнутов заявил, что американские танки не так хорошо проявили себя во время войны в Ираке, где выводились из строя российскими. Кроме того, их устройство может представлять опасность для экипажа.

«Эта машина хорошо разрекламирована, да у нее крепкая лобовая проекция, сделанная из обедненного урана. Но если ее пробивают, то пыль, попадающая вовнутрь, где находится экипаж, вызывает онкологические заболевания у солдат. Много бывших танкистов в США страдают онкологией и им практически не оказывают медицинскую помощь, чтобы скрывать связь с броней», — сказал Кнутов.