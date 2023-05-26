Мир 26 мая 2023, 01:08 Военный эксперт назвал кандидата на замену Залужному Евсеев: место главкома ВСУ Залужного может занять генерал-полковник Сырский Официальный сайт президента Украины

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, возможно, не сможет вернуться к своим обязанностям. Он получил серьезные ранения и отсутствует уже более двух недель. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью «МК» предположил, что место Залужного может занять генерал-полковник Александр Сырский.

«В отличие от Залужного, Сырский своей точки зрения не имеет. Так, Залужный призывал вывести ВСУ из Артемовска, видя огромные потери. А вот Сырский так не считает, поэтому для [президента Украины Владимира] Зеленского он более удобен», — пояснил он.

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По словам Евсеева, кандидатура Сырского может быть удобна и для российской стороны. Он будет транслировать те решения, которые не всегда правильны с военной точки зрения, поэтому России будет легче.

При этом военный эксперт указал на большой опыт Залужного, поэтому украинским властям будет сложно найти ему замену.

«Он больше года грамотно руководил ВСУ. Я думаю, что равноценной замены, скорее всего, не будет», — резюмировал Евсеев.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о ранении Залужного, однако на публике он так и не появлялся.

Накануне руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство получило сведения о состоянии главнокомандующего ВСУ, но разглашать их не будут.