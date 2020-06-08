Военный эксперт назвал диким план нападения Украины на Сибирь

Украинская сторона заявила о возможном ударе американским бомбардировщиком по Сибири и Арктике. Российский военный эксперт назвал такие планы дикими и похожими на сюрреализм.

«Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования с досягаемостью максимальной, по оценкам, порядка 1200 километров. Такими ракетами оснащают американские бомбардировщики B-52 и B-1B. <…> Единственная новость, что кто-то из украинцев что-то по этому поводу ляпнул», — сказал «360» военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он пояснил, что в США есть командование глобального удара, которое регулярно организует полеты таких бомбардировщиков. Американские самолеты можно увидеть у границ России, Китая, Норвегии и других стран. Российские военные тоже совершают такие полеты.

«Вы понимаете сам контент? Он настолько дикий, ощущение сюрреализма, и вы на это ведетесь», — заключил Мураховский.

Ранее украинское консалтинговое агентство Defense Express сообщило, что американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могут ударить по Сибири и Арктике. Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что к таким заявлениям сложно относиться серьезно.