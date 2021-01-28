Военный эксперт: НАТО хочет втянуть Россию в гонку вооружений

Он уверен, что альянс хочет реализовать тот же план, что и при развале СССР. Для этого они собираются вынудить Россию увеличить расходы на оборону и втянуть страну в гонку вооружений.

Политолог Андрей Кошкин уверен, что в этом есть и финансовая выгода для самого НАТО. Альянс собирается запугать европейские страны «агрессивными действиями» России, чтобы получить от них дополнительное финансирование, считает эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что подобные заявления связаны с проблемами внутри альянса. Поэтому они решили найти внешнего врага, на роль которого Россия, по их мнению, подходит.

«И подобная неврастения постигла даже такую сугубо нейтральную страну, как Швеция. В ближайшие годы они собираются увеличить свое войско почти в два раза со всеми вытекающими отсюда расходами», — рассказал Дандыкин.