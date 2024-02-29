Мир 29 февраля 2024, 18:50 Военный эксперт Матвийчук: НАТО попытается превратить Балтийское море в свое внутреннее

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО меняет соотношение сил на севере Европы, а также в Балтийском море. Такое мнение высказал редактор информационного агентства ANNA-News и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, члены объединения постараются помешать экономическому развитию прибрежных регионов РФ — Ленинградской и Калининградской областей.

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«Альянс будет пытаться превратить Балтийское море в свое внутреннее море», — отметил военный эксперт.

Он также предположил, что организация намерена создавать препятствия Военно-морскому флоту РФ.