Военный эксперт Литовкин заявил, что эстонские военные в Мали бездействуют

Если бы эстонские военные боролись с боевиками в Мали, властям страны не пришлось бы приглашать российских военнослужащих. Такое мнение выразил в разговоре с ИА Nation News военный эксперт Виктор Литовкин.

Эстония полностью зависит от США, а эстонские военные остаются в Мали только ради давления Запада на местные власти, считает эксперт.

«Против террористов они не борются. Если бы они боролись успешно, то правительство Мали бы не приглашало российских специалистов. Но судя по тому, что русских приглашают — все остальные только время даром тратят и местные ресурсы», — сказал Литовкин.