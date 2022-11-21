Мир 21 ноября 2022, 19:09 Военный эксперт Литовкин заявил, что Эрдоган является независимым политиком

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Турция нанесла удары по инфраструктуре Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке после теракта, который произошел в центре Стамбула. Так страна показала, что не намерена зависеть от США. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин, передал NEWS.ru.

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Специалист обратил внимание на тот факт, что Соединенные Штаты поддерживают курдов. Однако это не помешало турецкому президенту нанести по ним удары. В дальнейшем страна не будет оглядываться на взгляды других государств. Эрдоган будет думать исключительно о собственных интересах и интересах своей Турции.