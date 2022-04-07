Военный эксперт Литовкин заявил, что Черное море превратилось в минное поле

Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин заявил, что Черное море можно назвать минным, поскольку украинские военные установили вдоль побережья устаревшие мины первых поколений, которые легко отрываются. Об этом сообщил Ura.ru.

Такое оружие, по его словам, не оснащено механизмом самоотключения, а значит, представляет опасность.

«Современная мина через определенное время может самоликвидироваться, то есть отключиться. Без взрыва. С минами, которые используют украинские военнослужащие, такого не произойдет. Они постоянно на боевом взводе. Они могут физически „умереть“, но со времен Второй Мировой войны в Балтийском море до сих пор находят эти мины, которые представляют опасность. Можно называть его сейчас не Черным, а минным морем», — сообщил Литовкин.

Эксперт добавил, что турецкие военные уже нашли не одну такую мину. Они легко могут разноситься по морю из-за скорости течений.