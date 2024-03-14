Мир 14 марта 2024, 18:40 Военный эксперт Литовкин: у США не получится в быстрые сроки создать военные возможности в Арктике

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США пытаются создать военные возможности в Арктике для противостояния России и Китаю в регионе. Сделать это в быстрые сроки никак не получится, сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, противостояние предполагает строительство новых подводных лодок, ледоколов, размещение гарнизонов и авиации на арктических территориях. Подобные задачи быстро не выполняются, отметил Литовкин.

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«Они провозгласили восстановление своих позиций в Арктике, но у них там никогда не было серьезных позиций. Это лозунги, чтобы вытребовать от своего конгресса дополнительные деньги для ВПК, для строительства всего того, о чем я сказал», — добавил он.