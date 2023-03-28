28 марта 2023, 16:34
Военный эксперт Литовкин рассказал о способностях «Ясеня» повлиять на США
Российская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 885 «Ясень» способна нанести удар по побережью США. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.
Ранее журнал Washington Examiner сообщил о возможной угрозе США российскими субмаринами.
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По словам эксперта, атомная лодка «Ясень» не предназначена для ударов по берегу, однако при необходимости субмарина способна атаковать побережье США.
США
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