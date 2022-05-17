Военный эксперт Литовкин предположил цель создания центра военных инноваций в Европе

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал информацию о том, что страны Евросоюза планируют создать центр военных инноваций. Об этом сообщил RT.

По его мнению, Европа также пытается создать собственную армию, в рамках которой и будет действовать этот центр. Но этим новшествам препятствует США, убежден Литовкин.

«Поэтому этот центр — попытка продемонстрировать свою независимость от Штатов и показать свою значимость Европейскому союзу в вопросах военного строительства», — заключил эксперт.