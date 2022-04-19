Военный эксперт Литовкин оценил штурм комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что военным, которые сейчас штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, предстоит всестороннее блокирование территории. Там, по его словам, засели украинские боевики. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Несмотря на то, что в комбинате девять этажей и 15 километров различных ходов, планы освободить территорию у российских военных вполне реальные, добавил эксперт.

Возможно, на взгляд Литовкина, будут применяться не только авиация и артиллерия, но и термобарическое оружие. Таким образом можно будет провести всестороннее блокирование.

Он также отметил, что кроме украинских боевиков и иностранных наемников, на территории «Азовстали» присутствуют высокопоставленные инструкторы из-за рубежа.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы начали штурм территории комбината «Азовсталь».