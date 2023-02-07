Мир 07 февраля 2023, 12:48 Военный эксперт Литовкин оценил решение принять на вооружение ВМФ РФ ракеты «Циркон»

Читать 360tv в

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с ИА Nation News оценил решение российского президента Владимира Путина принять на вооружение ВМФ РФ гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По его словам, в возможном противостоянии с НАТО необходим целый комплекс вооружений, а не только «Цирконы».

Реклама

«Надо понимать, что в НАТО входят 30 с лишним стран с различным вооружением. Среди них и американские авианосцы, ударные авианосные группировки. Одного корабля с „Цирконами“ на все эти группировки не хватит», — сказал Литовкин.

Реклама

Ранее читатели Daily Mail призвали не провоцировать Россию. Они отметили, что российские «Цирконы» смогут противостоять силам НАТО.

Авторы: