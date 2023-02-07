07 февраля 2023, 12:48
Военный эксперт Литовкин оценил решение принять на вооружение ВМФ РФ ракеты «Циркон»
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с ИА Nation News оценил решение российского президента Владимира Путина принять на вооружение ВМФ РФ гиперзвуковые ракеты «Циркон».
По его словам, в возможном противостоянии с НАТО необходим целый комплекс вооружений, а не только «Цирконы».
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«Надо понимать, что в НАТО входят 30 с лишним стран с различным вооружением. Среди них и американские авианосцы, ударные авианосные группировки. Одного корабля с „Цирконами“ на все эти группировки не хватит», — сказал Литовкин.
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Ранее читатели Daily Mail призвали не провоцировать Россию. Они отметили, что российские «Цирконы» смогут противостоять силам НАТО.
Оружие
НАТО
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