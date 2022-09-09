Военный эксперт Литовкин оценил преимущества новой ядерной программы Северной Кореи | 360°

Мир 09 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт Литовкин оценил преимущества новой ядерной программы Северной Кореи

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Военный эксперт Виктор Литовкин с беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новый закон о развитии ядерной программы в Северной Корее. По его словам, западные страны не будут торопиться нападать на эту державу.

«Северную Корею западные страны клянут, санкции объявляют, блокируют страну, но никто нападать не торопится. Обладание ядерным оружием — это достоинство государства, гарантии его безопасности. Теперь все вынуждены считаться с тем, что Северная Корея — это ядерное государство», — сказал эксперт.

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Он также добавил, что государств, у которых имеется ядерное оружие, — всего девять. Это США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

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Ранее сообщалось, что КНДР выпустила новый закон о ядерном оружии, который предусматривает автоматический удар в случае нападения на страну или ее лидера.

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