Военный эксперт Литовкин оценил последствия удара по логистическому комплексу ВСУ под Одессой

Днем 23 апреля ВКС России с помощью высокоточных ракет большой дальности вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы. На нем хранилась крупная партия иностранного вооружения. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, это даст руководству Украины и странам Запада понимание того, что и дальнейшие поставки вооружений Киеву будет ожидать та же участь.

«Это значит, что оружие не поступит в войска и этот центр больше не будет принимать никакого иностранного оружия. И любое оружие, которое поступит на территорию Украины, будет ликвидировано, утилизировано, как я называю это», — рассказал Литовкин в комментарии «360».

Он также добавил, что с точки зрения тактики, укрепления безопасности страны и нанесения Украине поражения в специальной военной операции это имеет большое значение.

«Президент поставил задачу демилитаризации Украины — вот один из этапов в решении этой задачи», — подчеркнул Литовкин.

Всего, по данным Минобороны, за сутки ВС РФ поразили 22 военных объекта ВСУ, включая два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Еще 79 объектов были уничтожены авиацией.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, потери противника составили до 200 человек, также украинские боевики потеряли более 30 единиц бронетехники и машин.