Военный эксперт Литовкин обвинил Макрона в лицемерии
Военный эксперт Виктор Литовкин назвал президента Франции Эмманюэля Макрон лицемером из-за поставок вооружения на Украину. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он отметил, что до этого президент выступал посредником в этом конфликте.
«Макрон говорит о мире на Украине, а сам отправляет смертельно опасное оружие для продолжения военных действий. Этот поступок говорит о его лицемерии», — убежден Литовкин.
Также он считает, что Макрон находится под влиянием правительства США и не принимает решения в его интересах.