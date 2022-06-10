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    10 июня 2022, 18:03

    Военный эксперт Литовкин обвинил Макрона в лицемерии

    Дарья Морозова

    Военный эксперт Виктор Литовкин назвал президента Франции Эмманюэля Макрон лицемером из-за поставок вооружения на Украину. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он отметил, что до этого президент выступал посредником в этом конфликте.

    «Макрон говорит о мире на Украине, а сам отправляет смертельно опасное оружие для продолжения военных действий. Этот поступок говорит о его лицемерии», — убежден Литовкин.

    Также он считает, что Макрон находится под влиянием правительства США и не принимает решения в его интересах.