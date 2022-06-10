Военный эксперт Литовкин обвинил Макрона в лицемерии

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал президента Франции Эмманюэля Макрон лицемером из-за поставок вооружения на Украину. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что до этого президент выступал посредником в этом конфликте.

«Макрон говорит о мире на Украине, а сам отправляет смертельно опасное оружие для продолжения военных действий. Этот поступок говорит о его лицемерии», — убежден Литовкин.

Также он считает, что Макрон находится под влиянием правительства США и не принимает решения в его интересах.