Военный эксперт Леонков рассказал, как уничтожить на Украине разведданные США
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что на Украине можно уничтожить разведданные США. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Он заявил, что разведка США действовала и в Сирии.
«Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», — считает Леонков.
По его мнению, следует находить на территории страны узлы связи с американскими разведцентрами и постепенно уничтожать их.