Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что на Украине можно уничтожить разведданные США. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Он заявил, что разведка США действовала и в Сирии.

«Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», — считает Леонков.

По его мнению, следует находить на территории страны узлы связи с американскими разведцентрами и постепенно уничтожать их.