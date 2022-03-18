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    18 марта 2022, 17:25

    Военный эксперт Леонков рассказал, как уничтожить на Украине разведданные США

    Редакция сайта 360°

    Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что на Украине можно уничтожить разведданные США. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    Он заявил, что разведка США действовала и в Сирии.

    «Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», — считает Леонков.

    По его мнению, следует находить на территории страны узлы связи с американскими разведцентрами и постепенно уничтожать их.