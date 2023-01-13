Мир 13 января 2023, 13:36 Военный эксперт Леонков перечислил виды российского оружия, которого опасаются в США Военный эксперт Леонков: беспилотник «Посейдон» относится к массовому оружию возмездия

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Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с изданием ИА Nation News перечислил виды российского оружия, которого опасаются в Соединенных Штатах.

К таковым специалист отнес беспилотник «Посейдон», который иначе называют большой торпедой.

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«Он относится к массовому оружию возмездия. „Посейдон“ снаряжен ядерной боеголовкой. У него неограниченная дальность плавания на глубине свыше одного километра на скорости 200 километров в час», — сообщил Леонков.

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Кроме того, у России на вооружении есть крылатые ракеты с названием «Буревестник». Они имеют неограниченную дальность полета и относится к классу оружия возмездия, добавил эксперт.