24 мая 2023, 18:06
Военный эксперт Леонков перечислил виды оружия, которое Южная Корея может передать Украине
Военный эксперт Леонков: это могут быть артиллерийские системы САУ под 155-й калибр
Южная Корея может передать Украине артиллерийские системы САУ под 155-й калибр, системы контрбатарейной борьбы и легкобронированную технику. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, Южную Корею пытаются всеми силами втянуть в конфликт.
Реклама
«Эта техника будет предоставлять серьезную опасность, особенно для гражданских, поэтому при ее появлении задачей российской армии будет ее уничтожение в зоне СВО», — добавил эксперт.
Кроме того, Киев запросил у корейских властей машины скорой помощи, поскольку медицинское обслуживание в полевых условиях является для Украины проблемой, резюмировал эксперт.
Южная Корея
Украина
Реклама
Реклама