Мир 24 мая 2023, 18:06 Военный эксперт Леонков перечислил виды оружия, которое Южная Корея может передать Украине Военный эксперт Леонков: это могут быть артиллерийские системы САУ под 155-й калибр

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Южная Корея может передать Украине артиллерийские системы САУ под 155-й калибр, системы контрбатарейной борьбы и легкобронированную технику. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Южную Корею пытаются всеми силами втянуть в конфликт.

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«Эта техника будет предоставлять серьезную опасность, особенно для гражданских, поэтому при ее появлении задачей российской армии будет ее уничтожение в зоне СВО», — добавил эксперт.

Кроме того, Киев запросил у корейских властей машины скорой помощи, поскольку медицинское обслуживание в полевых условиях является для Украины проблемой, резюмировал эксперт.