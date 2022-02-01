Военный эксперт Леонков объяснил, зачем Польше поставлять оружие на Украину

Намерение Польши поставлять оружие на Украину — это «игра на публику». Об этом рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что оружие, которое Польша планирует дать Украине, не используется в реальных боевых действиях.

«Если говорить про польский ПЗРК Grom — это то, что поляки сделали на основе ПЗРК „Игла“. И выпускались они в Польше с 1995 года. Особой популярности за рубежом у них нет, так как по продажам ПЗРК существует строгий контроль… Если говорить о возможностях ПЗРК, то максимальная высота поражаемых целей составляет 3,5 км. Данный ПЗРК может бороться с целями, которые летают на скорости 1,3—1,4 числа Маха, если, конечно, они снизятся на такую высоту», — объяснил эксперт.

Он пояснил, что такие действия Польши являются демонстрацией, рассчитанной на «европейскую публику».